Jeanine Áñez saldrá de la cárcel esta tarde, según su abogada

Norka Cuéllar, abogada de la exmandataria, informó a radio Fides que aún no fueron notificados oficialmente con el fallo, pero que esperan que el juzgado de ejecución penal reciba la resolución al mediodía y emita el mandamiento de libertad para permitir la salida de Áñez del penal de Miraflores, en La Paz.

“Sabemos que se ha anulado la sentencia contra la expresidenta y se ha declarado la nulidad de la sentencia y la inocencia de la expresidenta. Pero estamos a la espera del pronunciamiento”, explicó Cuéllar.

La jurista precisó que el trámite judicial podría resolverse en las próximas horas: “En todo caso, en las próximas horas será la libertad; en los próximos minutos vamos a ser notificados”, afirmó.

El fallo del TSJ, aprobado por siete votos a favor y dos en contra, anuló la condena de 10 años de prisión que Áñez cumplía desde marzo de 2021 por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de incumplimiento de deberes.

