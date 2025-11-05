TEMAS DE HOY:
Jeanine Áñez saldrá de la cárcel esta tarde, según su abogada

La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez confirmó que su liberación podría concretarse en el transcurso de esta jornada, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la sentencia del caso Golpe II y ordenara su inmediata libertad.

Miguel Ángel Roca Villamontes

05/11/2025 11:27

Foto: X de Jeanine Áñez

Norka Cuéllar, abogada de la exmandataria, informó a radio Fides que aún no fueron notificados oficialmente con el fallo, pero que esperan que el juzgado de ejecución penal reciba la resolución al mediodía y emita el mandamiento de libertad para permitir la salida de Áñez del penal de Miraflores, en La Paz.

“Sabemos que se ha anulado la sentencia contra la expresidenta y se ha declarado la nulidad de la sentencia y la inocencia de la expresidenta. Pero estamos a la espera del pronunciamiento”, explicó Cuéllar.

La jurista precisó que el trámite judicial podría resolverse en las próximas horas: “En todo caso, en las próximas horas será la libertad; en los próximos minutos vamos a ser notificados”, afirmó.

El fallo del TSJ, aprobado por siete votos a favor y dos en contra, anuló la condena de 10 años de prisión que Áñez cumplía desde marzo de 2021 por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de incumplimiento de deberes.

