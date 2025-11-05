Edmand Lara: “Bolivia está herida, nos dejan un país golpeado, pero nos vamos a levantar”

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, recibió este miércoles su credencial como vicepresidente electo por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Durante la ceremonia, agradeció al pueblo boliviano por la confianza depositada en su persona y ofreció un mensaje de unidad y reconciliación.

En su discurso, Lara aseguró que trabajará para todos los bolivianos, tanto para quienes votaron por su partido, PDC, como para quienes no lo hicieron. Reiteró su compromiso de unificar al país y priorizar la unidad por encima de las diferencias políticas.

“Todos debemos remar en el mismo sentido. Bolivia está herida, nos están dejando un país golpeado, pero nos vamos a levantar, porque sabemos luchar, sabemos resistir y lo vamos a hacer entre todos los bolivianos”, dijo Lara durante su intervención.

El vicepresidente electo también agradeció a su familia y, mirando al cielo, recordó a sus padres, a quienes describió como un orgullo y a quienes atribuyó su formación y valores. Para cerrar su discurso, pidió a los presentes unirse en un grito: "¡Que viva Bolivia, que viva la libertad y que muera la corrupción!"

