TEMAS DE HOY:
dos casos de feminicidio Muertos y heridos por Todos Santos Intentó quemar a su familia en Quillacollo

31ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Edmand Lara: “Bolivia está herida, nos dejan un país golpeado, pero nos vamos a levantar”

Tras recibir el credencial de vicepresidente electo, Lara se comprometió en trabajar para lograr la unidad de todos los bolivianos  

Miguel Ángel Roca Villamontes

05/11/2025 11:51

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara. FOTO: Captura de pantalla.

Escuchar esta nota

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, recibió este miércoles su credencial como vicepresidente electo por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Durante la ceremonia, agradeció al pueblo boliviano por la confianza depositada en su persona y ofreció un mensaje de unidad y reconciliación.

En su discurso, Lara aseguró que trabajará para todos los bolivianos, tanto para quienes votaron por su partido, PDC, como para quienes no lo hicieron. Reiteró su compromiso de unificar al país y priorizar la unidad por encima de las diferencias políticas.

“Todos debemos remar en el mismo sentido. Bolivia está herida, nos están dejando un país golpeado, pero nos vamos a levantar, porque sabemos luchar, sabemos resistir y lo vamos a hacer entre todos los bolivianos”, dijo Lara durante su intervención.

El vicepresidente electo también agradeció a su familia y, mirando al cielo, recordó a sus padres, a quienes describió como un orgullo y a quienes atribuyó su formación y valores. Para cerrar su discurso, pidió a los presentes unirse en un grito: "¡Que viva Bolivia, que viva la libertad y que muera la corrupción!"

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD