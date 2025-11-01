TEMAS DE HOY:
Bolivia derrotó a Chile y goleó a Argentina en fútbol playa Sub-20

Por la Liga Evolución de la Conmebol zona sur, La Verde se impuso a la selección chilena y luego superó con autoridad a la Albiceleste. 

Martin Suarez Vargas

01/11/2025 17:46

Jugadores de la selección boliviana celebrando eufóricamente uno de sus goles ante Argentina. Foto: Internet.

La selección boliviana Sub-20 de fútbol playa vivió dos jornadas memorables en la Liga Evolución zona sur que se disputa en Paraguay. El viernes, La Verde venció a Chile por 4-3 en un partido muy disputado, y este sábado sorprendió con una contundente goleada por 7-3 ante Argentina.

En el duelo frente a Chile, Bolivia mostró garra y efectividad. Alan Ramos abrió el marcador, pero Lorenzo Castro empató para los chilenos. Luego, Leonardo Portales puso el 2-1 para el conjunto nacional, aunque nuevamente Castro igualó el encuentro. Sebastián Herrera marcó el 3-2 parcial y, tras un nuevo empate de Castro, Leandro Gutiérrez selló la victoria para los bolivianos con un gol decisivo tras robar el balón en la salida rival.

Hoy sábado, la Sub-20 boliviana firmó una actuación histórica al golear 7-3 a Argentina, una potencia tradicional en el fútbol sudamericano. Los goles nacionales fueron obra de Leandro Gutiérrez, que anotó un triplete, además de Juan Pablo Cruz, Lucas Menacho y Óscar Terán, quien marcó por partida doble. Para la Albiceleste descontaron Lucas Rusconi, Genaro Maciel y Caterán.

Con estos resultados, Bolivia suma dos victorias consecutivas en la competencia y demuestra que el fútbol playa nacional tiene presente y futuro en el ámbito sudamericano.

