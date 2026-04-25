“Si no ganan, nadie saldrá”: Hinchas de Guabirá meten presión previo al duelo con Always Ready

Momentos de alta tensión se vivieron en el entorno de Guabirá luego de que un grupo de hinchas irrumpiera en el entrenamiento del plantel para exigir mejores resultados en el torneo de la División Profesional.

La molestia de la afición del conjunto azucarero responde a la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo, que actualmente se encuentra en el último lugar de la tabla y aún no conoce la victoria en el campeonato.

Durante el cierre de prácticas, los seguidores expresaron su descontento con duras advertencias dirigidas tanto al cuerpo técnico como a los jugadores. Entre los mensajes más fuertes se escucharon frases como: “Si no ganan el sábado, nadie saldrá de la Caldera” y “o ganan o se las verán con nosotros”, reflejando el nivel de frustración acumulada por los malos resultados que arrastra el club desde la pasada temporada.

Además, algunos hinchas advirtieron a los futbolistas sobre posibles represalias, incluso sugiriendo que eviten llevar sus vehículos al estadio, en medio de un clima cargado de presión.

El equipo de Montero deberá afrontar este sábado un compromiso clave cuando reciba a Always Ready en el estadio Gilberto Parada desde las 19:30, en un duelo que podría marcar un punto de quiebre en su campaña.

La presión ya se siente en la “Furia Roja”, que necesita con urgencia revertir su presente para calmar las aguas con su hinchada.

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