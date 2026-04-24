El Madrid tropieza ante el Betis y le abre el camino al Barça hacia el título de LaLiga (1-1)

El Real Madrid dejó escapar dos puntos clave en su visita al Benito Villamarín tras empatar 1-1 ante el Real Betis, en un duelo correspondiente a la jornada 32 de LaLiga que se definió en el último suspiro.

El conjunto merengue, dirigido por Arbeloa, se había adelantado en el marcador gracias a un tanto de Vinícius Júnior en el minuto 17, luego de una jugada que aprovechó un rebote dentro del área. Con la ventaja, el Madrid logró controlar gran parte del primer tiempo, aunque el Betis empezó a crecer con el paso de los minutos.

En la segunda mitad, el equipo andaluz tomó mayor protagonismo y exigió en varias ocasiones al arquero ucraniano Andriy Lunin, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro con atajadas decisivas que mantenían con vida la ventaja visitante.

Sin embargo, cuando todo parecía sentenciado, llegó el golpe final. En el minuto 93, Héctor Bellerín apareció para marcar el 1-1 definitivo y desatar la euforia en La Cartuja, dejando al Real Madrid sin la posibilidad de sumar tres puntos vitales en la pelea por el título.

Con este resultado, el conjunto blanco se mantiene con 74 puntos, pero queda a ocho unidades del líder Barcelona, que además cuenta con un partido menos, lo que complica aún más sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

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