¡Golpe al Real Madrid! Güler y Militão, fuera lo que resta de temporada

El Real Madrid confirmó un duro golpe en la recta final de la temporada tras anunciar las lesiones musculares de dos de sus futbolistas: Arda Güler y Éder Militão.

Ambos jugadores sufrieron molestias en el bíceps femoral durante el partido ante el Alavés. En el caso del defensor brasileño, tuvo que abandonar el campo antes del descanso tras sentir dolor luego de un remate, mientras que el mediocampista turco terminó el encuentro, aunque horas más tarde se confirmó su lesión.

Para Militão, la situación genera mayor preocupación, ya que se trata de su tercera lesión muscular en la temporada, lo que ha frenado su continuidad en el equipo. El central había regresado recientemente a la actividad tras perderse una importante cantidad de partidos y comenzaba a sumar minutos clave en competiciones como la Champions League.

Por su parte, Güler venía teniendo mayor regularidad y su recuperación, al igual que la de su compañero, está estimada entre tres y cuatro semanas, dependiendo de la evolución.

Ambos futbolistas se perderán lo que resta de la temporada con el conjunto merengue, aunque no todo está perdido de cara al Mundial 2026. En principio, los tiempos de recuperación permitirían que lleguen en condiciones a la cita internacional, aunque su ritmo de competencia podría verse afectado.

La situación también genera incertidumbre en sus selecciones, especialmente en Brasil, donde el cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti sigue de cerca la evolución de Militão, considerado una pieza clave en defensa.

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