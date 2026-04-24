Italia no quiere “regalos”: rechaza reemplazar a Irán en el Mundial tras propuesta de Trump

La polémica propuesta impulsada desde el entorno de Donald Trump para que Selección de Italia reemplace a Selección de Irán en el Mundial 2026 no encontró respaldo y fue rápidamente descartada por las principales partes involucradas.

Desde la FIFA, fuentes cercanas calificaron la iniciativa como “inviable”, principalmente por cuestiones reglamentarias. El organismo establece que, en caso de que una selección no participe, su reemplazo debe salir de la misma confederación, lo que dejaría sin opciones al conjunto europeo.

En ese escenario, la alternativa más probable sería otro equipo asiático, no Italia.

Además, el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había dejado en claro días atrás que se espera la participación normal de Irán en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La reacción en Italia fue incluso más contundente. Autoridades del gobierno rechazaron la propuesta apelando a una cuestión de dignidad deportiva.

El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, fue tajante: consideró “vergonzoso” siquiera plantear la posibilidad de clasificar sin haberlo conseguido en la cancha.

En la misma línea se expresó el ministro de Deportes, Andrea Abodi, quien aseguró que “la clasificación se logra en el terreno de juego” y que la idea no solo es inviable, sino también inapropiada.

La propuesta fue impulsada por el empresario Paolo Zampolli, cercano a Trump, quien admitió haber sugerido la iniciativa tanto al mandatario estadounidense como a la FIFA, motivado también por un deseo personal de ver a la “azzurra” en el torneo.

Sin embargo, el contexto deportivo pesa. Italia quedó fuera del Mundial tras perder el repechaje europeo, sumando así una nueva decepción en su historia reciente.

Mientras tanto, Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue su curso con Irán incluido en el Grupo G, y con la FIFA firme en su postura de respetar lo ganado en la cancha.

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