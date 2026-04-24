“Dejamos al club en lo más alto”: El emotivo adiós de Flavio Robatto a Bolívar

El cierre de un ciclo siempre deja emociones. Flavio Robatto rompió el silencio tras su salida de Bolívar y publicó un mensaje de despedida cargado de agradecimiento, orgullo y balance por su paso en la institución paceña.

“Gracias Bolívar. Hoy tengo que cerrar una etapa muy importante de mi carrera”, comenzó el entrenador, marcando el tono de una despedida que resume más de dos años al mando del primer plantel.

Robatto recordó su llegada en 2024 como el inicio de un desafío ambicioso: construir un equipo competitivo, con identidad de juego clara y fiel al estilo histórico del club.

“Buscamos representar el gusto futbolístico del hincha de la Academia, siempre ansioso por ganar, pero no de cualquier manera”, expresó.

Durante su gestión, el técnico argentino destacó haber devuelto al equipo al protagonismo, tanto en el plano local como internacional, además de conquistar títulos y consolidar una idea futbolística.

“Nos llevamos la satisfacción de haber dejado al club en lo más alto, compitiendo en torneos internacionales y siendo campeones”, afirmó.

Más allá de los resultados, hizo énfasis en el legado: una base sólida para el futuro.

“Dejamos fundamentos para la construcción de un equipo fuerte y representativo a lo largo del tiempo”, sostuvo.

En su mensaje, también hubo espacio para los agradecimientos. Robatto mencionó a Marcelo Claure por la confianza, al grupo de trabajo, a los jugadores y a todo el personal del club por el compromiso diario.

La hinchada celeste tuvo un lugar especial en sus palabras, destacando su apoyo constante tanto en Bolivia como en el exterior.

“Su aliento fue fundamental para lograr nuestros objetivos”, remarcó.

Finalmente, el entrenador dejó una frase que resume su paso por la institución: la apuesta por “la vieja escuela”, priorizando un fútbol ofensivo, dominante y dinámico, ya sea en el Hernando Siles o en escenarios internacionales.

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