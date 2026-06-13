Debuta Brasil y continúa la fase de grupos: la agenda del Mundial para este sábado

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado 13 de junio con una intensa jornada que incluye cuatro encuentros correspondientes a los grupos B, C y D. El gran foco de atención estará puesto en el debut de Brasil, una de las selecciones favoritas al título, que enfrentará a Marruecos en su primer compromiso del torneo.

La actividad se desarrollará en estadios de Boston, Nueva Jersey, Vancouver y San Francisco, ciudades que forman parte de la histórica organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá.

Haití y Escocia abren la jornada

El primer encuentro del día enfrentará a Haití y Escocia por el Grupo C. El partido se disputará en el Boston Stadium y marcará el estreno de ambas selecciones en el certamen.

Haití intentará sorprender en su regreso a una Copa del Mundo, mientras que Escocia buscará comenzar con una victoria que le permita encaminar su clasificación a la siguiente fase.

Australia y Turquía buscan dar el primer paso

Más tarde, Australia y Turquía se enfrentarán en un duelo correspondiente al Grupo D. Ambos equipos llegan con la misión de sumar sus primeros puntos en una zona que promete ser una de las más competitivas del torneo.

Brasil entra en escena

El partido más esperado de la jornada será el debut de Brasil frente a Marruecos, programado para las 18:00 (hora boliviana).

La selección brasileña llega al Mundial con la presión de confirmar su condición de candidata al título y comenzará su camino ante un combinado marroquí que intentará dar el golpe en uno de los grupos más atractivos de la competición.

Los aficionados podrán seguir este compromiso en vivo de las 17:45 por las pantallas y plataformas digitales de Red Uno, que lleva toda la emoción de la Copa del Mundo a los hogares bolivianos.

Catar y Suiza cierran la actividad

La jornada concluirá con el encuentro entre Catar y Suiza, correspondiente al Grupo B. Ambas selecciones buscarán arrancar con una victoria en una zona donde cada punto puede resultar decisivo para avanzar a los octavos de final.

Partidos de este sábado

Haití vs Escocia

Australia vs Turquía

Brasil vs Marruecos

Catar vs Suiza

Con el debut de Brasil y la presentación de varias selecciones que buscan comenzar con el pie derecho, la tercera jornada promete emociones y encuentros clave en la lucha por avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

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