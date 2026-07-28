Wilstermann está a un paso de levantar las sanciones de la FIFA

Wilstermann recibió una noticia alentadora en medio de su proceso de reestructuración económica. El club logró resolver las 11 demandas que mantenía ante la FIFA y quedó a horas de levantar las sanciones que le impedían incorporar nuevos futbolistas.

La última demanda pendiente era la del exjugador Cristian "Pochi" Chávez, caso que comenzó a resolverse luego de que la dirigencia realizara un pago inicial de 150.000 dólares y acordara un plan para cancelar el monto restante.

Con este avance, el Aviador espera que en las próximas horas se oficialice el levantamiento de las restricciones impuestas por la FIFA, lo que permitirá habilitar nuevos jugadores para afrontar el resto de la temporada.

Pese a este importante paso, el club aún mantiene obligaciones económicas con otros futbolistas. Sin embargo, esas deudas corresponden a jugadores que hasta el momento no iniciaron procesos formales ante la FIFA.

En el plano deportivo, la dirigencia trabaja en la incorporación de entre ocho y diez refuerzos para potenciar todas las líneas del equipo. Entre los nombres que surgieron como posibles incorporaciones están los paraguayos Cáceres y Bobadilla, aunque por ahora ninguno de los dos está confirmado por la institución.

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