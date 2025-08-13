(Video) Pochi Chávez vuelve al fútbol profesional y termina expulsado

A pesar del breve regreso, el retorno de Pochi Chávez marca un momento significativo en su carrera y ahora tendrá que replantear su vuelta a la actividad profesional con más cautela para evitar sanciones y recuperar confianza en el campo
13/08/2025 12:06
Cristian ‘Pochi’ Chávez volvió al Félix Capriles después de tres años fuera del fútbol profesional, pero su esperado regreso terminó en una amarga experiencia. El histórico volante de Wilstermann ingresó a los 61 minutos en un partido complicado frente a San Antonio, con su equipo cayendo 0-2.
El ingreso del ‘10’ despertó ovaciones de la hinchada, recordando sus seis temporadas con la camiseta roja, donde sumó 181 partidos, 32 goles y 5 asistencias, además de los títulos nacionales de 2018 y 2019. Sin embargo, la alegría duró solo ocho minutos: en un intento de recuperar el balón de Adalid Terrazas, Chávez cometió una dura falta que le valió la expulsión directa.
El partido terminó siendo una noche negra para el volante argentino y para Wilstermann, que no logró descontar en el marcador. A pesar de la breve aparición, el regreso de ‘Pochi’ Chávez sigue marcando un momento histórico, aunque empañado por la sanción y la derrota.
