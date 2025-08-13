(Video) Pochi Chávez vuelve al fútbol profesional y termina expulsado

Cristian ‘Pochi’ Chávez volvió al Félix Capriles después de tres años fuera del fútbol profesional, pero su esperado regreso terminó en una amarga experiencia. El histórico volante de Wilstermann ingresó a los 61 minutos en un partido complicado frente a San Antonio, con su equipo cayendo 0-2.

El ingreso del ‘10’ despertó ovaciones de la hinchada, recordando sus seis temporadas con la camiseta roja, donde sumó 181 partidos, 32 goles y 5 asistencias, además de los títulos nacionales de 2018 y 2019. Sin embargo, la alegría duró solo ocho minutos: en un intento de recuperar el balón de Adalid Terrazas, Chávez cometió una dura falta que le valió la expulsión directa.

El partido terminó siendo una noche negra para el volante argentino y para Wilstermann, que no logró descontar en el marcador. A pesar de la breve aparición, el regreso de ‘Pochi’ Chávez sigue marcando un momento histórico, aunque empañado por la sanción y la derrota.

