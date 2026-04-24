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Quedó grabado: joven que esperaba el micro es asaltado en plena avenida del cuarto anillo

El hecho ocurrió en la zona oeste de Santa Cruz de la Sierra, donde un joven fue interceptado por un delincuente armado mientras esperaba transporte público.

Red Uno de Bolivia

24/04/2026 12:09

Santa Cruz, Bolivia

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Un hecho de inseguridad se registró este viernes a plena luz del día en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en inmediaciones del Cordón Ecológico, zona oeste, sobre el cuarto anillo.

Según las imágenes y el reporte del hecho, un joven que esperaba transporte público en plena avenida fue interceptado por un delincuente, quien, a punta de cuchillo, lo amenazó para despojarlo de sus pertenencias.

El antisocial logró arrebatarle el celular y la mochila de la víctima, para luego darse a la fuga.

Tras el violento episodio, el joven tuvo que retirarse caminando del lugar para alejarse del agresor y ponerse a salvo.

Todo el hecho quedó registrado por un transeúnte que se encontraba en la zona y grabó la escena, material que posteriormente circuló en redes sociales, generando preocupación entre los vecinos por la creciente inseguridad.

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