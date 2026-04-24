El hecho ocurrió en la zona oeste de Santa Cruz de la Sierra, donde un joven fue interceptado por un delincuente armado mientras esperaba transporte público.
24/04/2026 12:09
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Un hecho de inseguridad se registró este viernes a plena luz del día en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en inmediaciones del Cordón Ecológico, zona oeste, sobre el cuarto anillo.
Según las imágenes y el reporte del hecho, un joven que esperaba transporte público en plena avenida fue interceptado por un delincuente, quien, a punta de cuchillo, lo amenazó para despojarlo de sus pertenencias.
El antisocial logró arrebatarle el celular y la mochila de la víctima, para luego darse a la fuga.
Tras el violento episodio, el joven tuvo que retirarse caminando del lugar para alejarse del agresor y ponerse a salvo.
Todo el hecho quedó registrado por un transeúnte que se encontraba en la zona y grabó la escena, material que posteriormente circuló en redes sociales, generando preocupación entre los vecinos por la creciente inseguridad.
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