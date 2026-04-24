Caen en Yacuiba los presuntos autores del atraco de Bs 300.000 en Cochabamba

En un operativo de alta precisión, la Policía Boliviana logró desarticular una peligrosa organización criminal en el municipio fronterizo de Yacuiba. Se trata de seis individuos que estarían directamente vinculados al robo agravado de 300.000 bolivianos registrado recientemente en la ciudad de Cochabamba.

Entre los seis aprehendidos se encuentran dos ciudadanos de nacionalidad argentina, lo que confirma la hipótesis de una banda con nexos transnacionales. Según las investigaciones preliminares, los delincuentes no solo buscaban refugio en la frontera, sino que planeaban ejecutar un nuevo golpe delictivo antes de cruzar hacia territorio argentino para evadir la justicia boliviana.

La "prueba reina": El vehículo del atraco

Un elemento clave para la identificación y captura de los sospechosos fue el hallazgo del motorizado en el que se desplazaban. Los efectivos policiales confirmaron que se trata del mismo vehículo utilizado para perpetrar el asalto en la Llajta, el cual ya contaba con una orden de búsqueda y secuestro a nivel nacional.

El hallazgo del automóvil en posesión de los sospechosos constituye, según las autoridades, una prueba fundamental para el proceso judicial que enfrentarán por robo agravado y portación de armas.

Antecedentes del caso

El violento asalto en Cochabamba conmocionó a la ciudadanía, ya que las víctimas fueron interceptadas y despojadas de la millonaria suma bajo fuertes amenazas con armas de fuego. El seguimiento de las cámaras de seguridad y el cruce de información entre los comandos departamentales permitieron dar con el paradero de la banda a cientos de kilómetros del lugar del hecho.

Los seis detenidos han sido puestos a disposición del Ministerio Público y se espera su traslado bajo estrictas medidas de seguridad para que respondan ante un juez cautelar. Con esta captura, la policía considera que ha neutralizado a una de las células delictivas más activas que operaba entre el centro y el sur del país.

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