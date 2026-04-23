Sin electricidad, pero con sueños: niño estudia en la calle y se vuelve viral

Un hecho ocurrido en Moche, Perú, se volvió viral en redes sociales luego de que un policía descubriera, a través de cámaras de vigilancia, a un niño estudiando en plena calle bajo la luz de un poste.

El agente revisaba las imágenes cuando notó una escena inusual. Al acercar la toma, observó a un menor sentado en la vereda, concentrado en sus tareas escolares, utilizando como única iluminación el alumbrado público.

Posteriormente, se conoció que el niño no cuenta con electricidad en su vivienda, ya que sus padres atraviesan dificultades económicas y no pueden pagar el servicio.

El uniformado decidió compartir el video en redes sociales, donde rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones. Usuarios destacaron la perseverancia del menor y su compromiso con el estudio pese a las adversidades.

El caso ha conmovido a la comunidad digital, que resalta el esfuerzo del niño como ejemplo de superación. La escena también ha abierto el debate sobre las desigualdades en el acceso a condiciones básicas para la educación.

Mientras algunos estudiantes cuentan con todas las comodidades, otros, como este niño, buscan la manera de salir adelante con los recursos que tienen a su alcance.

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