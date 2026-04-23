¿Lágrimas para un cabello perfecto? El truco viral que genera polémica en redes

El mundo del contenido viral no deja de cruzar fronteras, y esta vez la controversia llega desde Estados Unidos . En medio del revuelo por la supuesta sobredosis de su colega Clavicular, el influencer Dillon Latham ha logrado captar la atención de sus 1,9 millones de seguidores con un método tan bizarro como cuestionable: llorar para mejorar la calidad de su pelo.

Del llanto al peinado: La lógica de Latham

En un video que ya circula masivamente, Latham aparece con los ojos enrojecidos y las mejillas empapadas. Según explica el joven de TikTok, el secreto reside en la composición química de sus fluidos:

"En realidad, hay sal en las lágrimas y lo que hago es coger esas lágrimas y ponérmelas en el pelo; es casi como un spray de sal marina", afirma el creador de contenido mientras muestra cómo aplica el líquido en su cabellera.

Latham, quien además posee su propia marca de cuidado capilar, promueve este hábito como parte del 'looksmaxxing', una tendencia estética masculina que busca maximizar el atractivo físico a través de rutinas extremas o poco convencionales, según publica el portal RT.

¿Ciencia o simple espectáculo?

La publicación no tardó en encender las alarmas y el sarcasmo en las redes sociales. Mientras algunos usuarios se preguntan cuántas horas de llanto se necesitan para completar una rutina de belleza, los expertos y críticos señalan dos puntos fundamentales:

Falta de pruebas: No existe evidencia científica que respalde que el volumen y la salinidad de las lágrimas humanas tengan un efecto positivo real en la textura o el espesor del cabello. Estrategia de marketing: Muchos internautas sospechan que el video es una táctica para promocionar sus productos de sal marina auténticos, utilizando el llanto como un "gancho" visual para generar impacto.

El peligro detrás del Looksmaxxing

Aunque usar lágrimas pueda parecer inofensivo —más allá de lo extraño del acto—, la comunidad digital advierte sobre el trasfondo peligroso de esta subcultura estética. El looksmaxxing ha sido criticado por fomentar prácticas extremas de autolesión, como el llamado "bone smashing" (golpearse los huesos de la cara con martillos para "moldear" la mandíbula).

¿El consenso en las redes? Lo que para Latham es un "truco de belleza", para la mayoría de los usuarios es solo un ejemplo más de hasta dónde pueden llegar los streamers por un par de clics y un poco de visibilidad.

Recuerda: Antes de aplicar cualquier sustancia en tu piel o cabello basada en un video viral, lo ideal es consultar con un dermatólogo. Lo que brilla en TikTok no siempre es oro... a veces son solo lágrimas.

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