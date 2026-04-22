Lo que comenzó como una noche de fiesta en el exclusivo barrio del Soho, en Londres, terminó en una escena de terror que ha paralizado las redes sociales. La reconocida influencer polaca Klaudia Zakrzewska, conocida mundialmente como "Klaudiaglam", fue atropellada intencionalmente en la madrugada del domingo tras una violenta disputa a las afueras de una discoteca.

El impactante video que se volvió viral

Las imágenes que circulan en Internet son estremecedoras. Alrededor de las 4:30 de la mañana, cerca de la estación de Oxford Circus, un coche negro embiste a gran velocidad a un grupo de personas en Argyll Street. En el clip se observa cómo Zakrzewska es derribada y queda atrapada bajo las ruedas del vehículo, mientras transeúntes desesperados corren para intentar auxiliarla.

En el mismo acto, un hombre de 50 años que intentaba desbloquear un scooter eléctrico fue lanzado por el aire, sufriendo lesiones que, según la BBC, "le cambiarán la vida". Una tercera mujer resultó con heridas leves.

De los escenarios a la cárcel

La presunta responsable del ataque es Gabrielle Carrington (29), una figura conocida en el Reino Unido por haber sido finalista del programa The X Factor en 2013 con el grupo Miss Dynamix. Carrington, quien ahora se desempeña como influencer bajo el nombre de @Rielleuk, fue arrestada en el lugar de los hechos.

Las autoridades han presentado cargos formales extremadamente graves contra ella:

Intento de asesinato.

Lesiones corporales graves con intención.

Conducción temeraria.

Conducir bajo los efectos del alcohol.

El fiscal jefe adjunto del norte de Londres, David Malone, fue contundente al afirmar que existen pruebas suficientes para demostrar que no se trató de un accidente, sino de un acto deliberado.

Estado crítico y rumores en redes

Klaudia Zakrzewska, que cuenta con más de 258.000 seguidores, permanece hospitalizada en estado crítico. Aunque en plataformas como TikTok y X (antes Twitter) comenzaron a circular rumores sobre su supuesto fallecimiento, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por su familia.

Cronología del caso

El incidente: Domingo, 4:30 AM, a la salida de un club nocturno tras una pelea previa.

La detención: Carrington fue capturada en el sitio y permanece en prisión preventiva.

La investigación: La Policía Metropolitana ha solicitado a los testigos que entreguen cualquier material gráfico del choque para no entorpecer el proceso judicial.

Próxima cita judicial: La acusada deberá comparecer nuevamente ante el tribunal del Old Bailey el próximo 19 de mayo.

Mientras la comunidad de influencers se muestra consternada, la justicia británica intenta reconstruir los minutos previos a la embestida para determinar qué originó la rivalidad que terminó con una joven luchando por su vida en una cama de hospital.

Con datos de Alertas Mundial y El Mundo.

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