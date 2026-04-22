Diputados aprueban préstamo de 34 millones de euros para planta solar en Viacha

La Cámara de Diputados dio luz verde a un contrato de financiamiento internacional destinado a la construcción de una planta de energía renovable en el municipio de Viacha, departamento de La Paz. El proyecto pasará ahora a revisión en la Cámara de Senadores.

En su 94ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el Proyecto de Ley N° 053/2024-2025, que autoriza el contrato de préstamo y ejecución del programa BMZ-NO. 2019.6509.4.

El financiamiento fue suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW), por un monto de hasta 34 millones de euros.

Planta solar en Viacha

Los recursos serán destinados al Programa de Generación de Energía Renovable para ejecutar el proyecto “Planta Solar Contorno Bajo I”, en Viacha.

La presidenta en ejercicio de Diputados, Daniela Cabrera, informó:

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”.

Beneficios energéticos y económicos

Durante la sesión participó el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Fernando Jiménez, quien explicó que el programa tendrá beneficios estratégicos para el país.

“El primero es continuar con un proceso de transición energética (…) A partir de la implementación de esta planta, se prevé incrementar la disponibilidad de gas natural para otros usos. Uno de esos otros usos podría ser la exportación”, señaló la autoridad.

Características del proyecto

La futura planta solar generará 40 megavatios (MW) y contará con 74.412 paneles fotovoltaicos de 540W cada uno, instalados sobre una superficie de 35,43 hectáreas.

Además, tendrá un periodo de ejecución de 14 meses y una vida útil estimada de 25 años.

Mira la programación en Red Uno Play