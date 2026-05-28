Cívicos exhortarán al Gobierno a “pacificar” el país durante reunión

Los comités cívicos del país sostendrán este jueves una reunión nacional en Santa Cruz en medio de la crisis generada por los bloqueos que se registran desde hace casi un mes. El encuentro contará con la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, además de ministros y representantes de las nueve regiones.

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, informó que durante la cita se abordarán temas relacionados con la pacificación del país, la defensa de la democracia y la reactivación del aparato productivo afectado por las movilizaciones.

“Es la primera vez que nos vamos a reunir como movimiento cívico con el presidente. Unificamos pensamientos que nos integran, que son primero la lucha por la democracia, segundo que queremos que el país fluya y se ponga orden y tercero el futuro de nuestras regiones”, manifestó.

Zambrana señaló que uno de los pedidos centrales será que el Gobierno utilice sus facultades constitucionales para frenar los conflictos y restablecer la normalidad en el país.

“Vamos a exhortar al presidente a que utilice sus facultades constitucionales para poder comenzar a caminar hacia la pacificación de Bolivia”, sostuvo.

“Hoy día el exhorto va a ser para que el presidente de una vez por todas haga que fluya el país, que pacifique; los diálogos tienen límites y nosotros queremos empezar a restablecer el trabajo productivo”, afirmó.

La autoridad cívica también expresó preocupación por algunos discursos surgidos desde sectores movilizados, los cuales —según dijo— apuntarían a una toma del poder.

“Hoy día la estrategia ya no es ni la sucesión constitucional; ahora es la toma del poder. Lo han dicho en varias ocasiones: que se quiere un gobierno de movimientos indígenas y esto preocupa porque están rompiendo todo lo que es la democracia”, declaró.

En la reunión participarán los nueve presidentes cívicos del país junto al presidente y ministros de Estado, en un encuentro que buscará consensuar posiciones frente a la crisis social y económica que atraviesa Bolivia.

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