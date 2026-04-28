Comité Cívico apunta a la Alcaldía por paro de cinco días en salud

La crisis en el sistema de salud de Santa Cruz continúa generando preocupación tras el paro movilizado de cinco días impulsado por trabajadores y profesionales del sector, quienes reclaman el pago de salarios adeudados.

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, responsabilizó a la Alcaldía cruceña por la falta de solución al conflicto y aseguró que la única salida pasa por cumplir con las obligaciones pendientes.

“No hay una salida si no es a través del alcalde municipal que tiene que pagar lo que debe. Así de sencillo”, afirmó Zambrana.

El dirigente señaló que se adeudan cerca de tres meses de sueldo al personal de salud y remarcó que los trabajadores no están exigiendo beneficios adicionales. “No es que están pidiendo además bonos y otras cosas. Es para los sueldos”, sostuvo.

Asimismo, anunció que el Comité Cívico solicitará la intervención de las autoridades judiciales en caso de persistir el incumplimiento.

“Vamos a pedir que la autoridad judicial de una vez por todas detenga a este señor y lo haga pagar”, manifestó en referencia al alcalde Jhonny Fernández.

Zambrana también lamentó la situación del sistema sanitario y el impacto que tiene sobre la población. “Es vergonzoso que yéndose a poquitos días no pueda cumplir mínimamente con sueldo”, expresó.

Finalmente, cuestionó la gestión municipal al señalar que la paralización y la atención limitada eran consecuencias previsibles.

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