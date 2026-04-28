“Es un golpe muy duro”: El drama de los pacientes renales ante los paros de salud

La suspensión de actividades en el sector salud representa una amenaza directa y letal para quienes dependen estrictamente de una máquina para sustituir algunas de sus funciones vitales. Wilfredo Surubí, quien dializa desde hace tres años tras perder sus riñones, asegura que enterarse de un paro médico genera una desesperación profunda porque su vida pende de un hilo.

Un cuadro clínico de alta vulnerabilidad

Indica que la realidad del paciente renal es un complejo rosario de enfermedades donde la diabetes y las afecciones cardíacas o visuales complican un diagnóstico de por sí crítico. "Solo dependemos de los hospitales, médicos y medicamentos", puntualiza Surubí ante la precariedad del sistema.

Además del riesgo biológico, Surubí menciona que el entorno familiar enfrenta un desgaste económico insostenible para cubrir pasajes y alimentación básica en medio de la crisis asistencial. Según el testimonio de los afectados, la falta de garantías en el acceso a fármacos convierte cada huelga en un momento de riesgo extremo donde sienten que todo podría acabarse.

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