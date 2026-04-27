Tres meses sin sueldo: Ante falta de pago, continúa el paro de salud de 120 horas en Santa Cruz

El sector salud de Santa Cruz ha tomado una determinación drástica ante lo que califican como una gestión administrativa insostenible por parte de las autoridades municipales.

El Dr. Humberto Vargas, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, anunció el inicio de un paro de 120 horas, calificando el escenario actual como "una situación lamentable".

Según denuncian, la falta de remuneración ha golpeado directamente la estabilidad de miles de hogares, acumulando ya 87 días sin que los profesionales reciban sus haberes correspondientes. Sobre esta crisis, Vargas detalló que existen "5.500 contratos que no se les paga el sueldo hace 3 meses.

Además de los salarios devengados, el gremio denuncia la pérdida de beneficios sociales fundamentales debido al incumplimiento de pagos.

"Nos han quitado el seguro médico en la Caja Nacional porque la Alcaldía no lo paga", denunció el representante médico, subrayando que ya se han interpuesto las denuncias formales ante una administración que, según indica, carece de planificación.

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