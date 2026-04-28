Médicos de Santa Cruz denuncian 87 días sin salarios y declaran el sistema en emergencia

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, denunció que profesionales y trabajadores del sistema municipal de salud acumulan 87 días sin recibir salarios, situación que calificó como insostenible y resultado de una gestión deficiente.

Vargas señaló que durante los últimos cinco años hubo falta de previsión, escasa inversión en equipamiento, carencia constante de medicamentos y retrasos reiterados en el pago de haberes. Aseguró que esta realidad obligó al sector a asumir medidas de presión que también afectan a la población.

“El paciente siempre termina metiendo la mano al bolsillo para comprar remedios o realizarse estudios”, afirmó el dirigente médico al cuestionar la administración saliente del municipio cruceño.

Asimismo, advirtió que las nuevas autoridades recibirán un sistema de salud en emergencia y con una deuda millonaria por salarios impagos a miles de trabajadores. En ese sentido, pidió que los nuevos responsables de la Secretaría de Salud sean personas capacitadas y con conocimiento del sector.

El titular del Colegio Médico también exigió auditorías para establecer en qué se invirtieron los recursos municipales destinados a salud y determinar posibles responsabilidades por presuntas irregularidades.

Respecto a la atención médica, indicó que se mantienen reforzadas las emergencias y las cirugías programadas, mientras que varias consultas externas están siendo reprogramadas debido al paro.

Finalmente, pidió comprensión a la ciudadanía y respaldo en la exigencia del pago de salarios atrasados para restablecer plenamente los servicios en los centros de salud.

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