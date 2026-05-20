“Con los que hacen daño no se negocia, se aplica la ley”: Cochamanidis exige acciones firmes ante bloqueos

El presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, se pronunció sobre la situación que atraviesa el país debido a los bloqueos y movilizaciones que afectan distintas regiones, cuestionando la postura del Gobierno nacional y exigiendo medidas concretas para restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento.

Cochamanidis sostuvo que el país necesita una respuesta firme por parte del Estado y criticó que el Ejecutivo continúe apostando por el diálogo mientras, según indicó, la población enfrenta dificultades por el incremento de precios y las restricciones para movilizarse y trabajar.

“Necesitamos un Estado que se pare fuerte, que haga respetar a los bolivianos, pero sobre todo que haga respetar la Constitución. El Gobierno insiste en el diálogo; entonces habrá que preguntar a las personas que están comprando el pollo a más de 120 bolivianos y el kilo de carne a 150 bolivianos, a las personas que no tienen las posibilidades de llegar a su trabajo, ¿están de acuerdo con seguir dialogando con quienes están haciendo daño?”, manifestó.

Asimismo, hizo referencia a una orden de aprehensión contra el presunto impulsor de las movilizaciones, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y cuestionó que hasta la fecha no se haya ejecutado.

“Hay una orden de aprehensión contra el principal promotor intelectual de este problema y no entendemos por qué hasta el día de hoy no ha sido aprehendido para ser llevado ante las autoridades. Necesitamos un gobierno que actúe... Con los que hacen daño no se negocia, se tiene que aplicar la ley”, añadió.

Cochamanidis insistió en que las autoridades deben resolver el conflicto y garantizar el libre tránsito.

“Si siguen insistiendo con el diálogo con delincuentes, el país va a seguir sitiado y aumentarán los puntos de bloqueo. Necesitamos viabilidad”, afirmó.

Finalmente, ratificó la marcha convocada para este jueves 21 de mayo en defensa de la democracia, en medio del escenario de tensión y conflictos que persisten en el país.

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