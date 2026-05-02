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Santa Cruz en alerta: Comité Cívico convoca reunión de emergencia ante escalada de violencia

Autoridades nacionales, departamentales y municipales se reúnen para evaluar la situación de seguridad tras recientes hechos violentos en la capital cruceña.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/05/2026 17:25

Reunión de emergencia en Santa Cruz tras asesinato de decano y ciudadano extranjero. Foto: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

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El Comité pro Santa Cruz convocó este sábado a una reunión de emergencia tras los hechos de violencia registrados en menos de 48 horas en la capital cruceña, donde dos personas fueron acribilladas.

Una de las víctimas fue el decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, asesinado la noche del jueves, mientras que la segunda corresponde a un ciudadano extranjero.

Del encuentro participan el gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; el alcalde de la capital cruceña, Manuel Saavedra; además del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano.

Escalada violenta en Santa Cruz obliga a reunión entre autoridades nacionales y locales. Foto: RED UNO

También asisten el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, junto a otras autoridades convocadas para analizar la situación de inseguridad que preocupa a la población.

Se prevé que, una vez concluida la reunión, las autoridades emitan un pronunciamiento oficial con medidas y acciones frente a la escalada de violencia.

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