Senasir activa hoy el pago de rentas con depósitos en cuentas: lo que debes saber

Desde este sábado 2 de mayo, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) dio inicio al pago de rentas correspondientes al mes de abril con el abono en cuentas bancarias a nivel nacional.

Esta modalidad permite que los beneficiarios reciban su dinero de forma directa, sin necesidad de acudir a entidades financieras, facilitando el acceso al pago de manera más rápida y segura.

De acuerdo con el cronograma oficial, el proceso continuará de forma escalonada en los siguientes días. El lunes 4 de mayo se habilitará el pago presencial en bancos, mientras que desde el martes 5 de mayo comenzará el pago a domicilio para los beneficiarios que acceden a este servicio.

El Senasir recordó que quienes opten por el cobro en ventanilla deberán presentar su documento de identidad vigente para evitar inconvenientes.

Asimismo, la entidad habilitó canales de consulta para orientar a los rentistas sobre fechas, modalidades y puntos de pago en todo el país.

El cronograma busca garantizar un proceso ordenado, priorizando alternativas que eviten filas y faciliten el cobro del beneficio.

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