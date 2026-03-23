¡Atención, rentistas! Confirma el aumento de tu renta que recibirás desde abril

A partir del próximo 01 de abril, los jubilados del Sistema de Reparto verán reflejado en sus boletas de pago el incremento anual gestionado por el SENASIR. Este ajuste económico responde a la variación del 18,12336% en la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) registrada durante la pasada gestión.

El monto exacto que recibirá cada rentista depende de una escala inversamente proporcional que beneficia con mayores sumas a las rentas más bajas. Por ejemplo, quienes perciben rentas de hasta Bs. 3.991,32 recibirán un incremento mensual fijo de Bs. 755,40.

En el otro extremo de la tabla, los intervalos superiores percibirán un aumento de Bs 283,03, siempre respetando el tope máximo de Bs7.974,54. Esta distribución técnica fue consensuada con la Confederación Nacional de Jubilados para asegurar la equidad en el sistema.

La gran novedad de este pago de abril es la inclusión del retroactivo correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026. Esto significa que el primer cobro del mes de abril será significativamente mayor al incorporar tres meses de incremento en una sola planilla.

A partir de la planilla de marzo, que se hace efectiva en abril, el nuevo monto del incremento quedará consolidado de forma mensual y permanente. El SENASIR ha confirmado que este proceso de pago se realizará de manera automática sin necesidad de trámites adicionales por parte del titular.

Es importante que el rentista identifique su intervalo en la tabla oficial para conocer la cifra exacta que se le adicionará. El total de beneficiarios que verán este impacto positivo en sus ingresos asciende a 68.516 personas a nivel nacional.

Este ajuste es exclusivo para el Sistema de Reparto y no aplica para quienes pertenecen al Sistema Integral de Pensiones de la Gestora. Los fondos para cubrir esta obligación provienen directamente del Tesoro General de la Nación, garantizando la continuidad del pago.

Para resolver dudas específicas sobre los montos, el SENASIR habilitó la línea de consulta 71532879 vía WhatsApp. Las autoridades instan a los beneficiarios a estar atentos a los cronogramas de pago habituales en las entidades financieras.

El aumento de renta para abril ya está aquí, y depende de tu nivel de ingresos actual. Aquí te dejo los detalles¹:

- Rentas entre Bs 2.526 y Bs 4.076: aumento de Bs 730

- Rentas entre Bs 4.076 y Bs 4.232: aumento de Bs 649

- Rentas entre Bs 4.232 y Bs 4.401: aumento de Bs 548

- Rentas entre Bs 4.401 y Bs 4.561: aumento de Bs 449

- Rentas entre Bs 4.561 y Bs 4.721: aumento de Bs 349

- Rentas entre Bs 4.721 y Bs 6.723: aumento de Bs 290

Recuerda que la renta máxima es de Bs 7.974 y no recibe ningún incremento. El ajuste corresponde al incremento anual de rentas para la gestión 2026 y se calcula en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), que alcanzó el 18,12% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.²

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