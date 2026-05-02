Gremiales y transportistas rechazan el paro de la COB y piden a sectores no acatarlos

La fractura entre la Central Obrera Boliviana (COB) y los sectores trabajadores del país se profundiza. Tras el anuncio de un paro indefinido y bloqueos por parte de la cúpula sindical, la Confederación Nacional de Gremiales y el Transporte Pesado salieron al frente para rechazar enérgicamente las medidas, calificando a los dirigentes de la COB como una "élite política" que busca asfixiar la economía nacional.

Gremiales: "Es una medida de una cúpula que necesita conflictos"

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales, César Gonzáles, llamó a la reflexión a todos los trabajadores cuentapropistas para no acatar lo que considera una "medida política e inocente".

"El paro indefinido no es una medida de defensa del trabajador, es una medida de presión de una cúpula que necesita conflictos para seguir existiendo", sentenció Gonzáles.

El dirigente gremial fue enfático al señalar que el problema no es el trabajador asalariado, sino una dirigencia que "negocia poder y presiona gobiernos" sin importar el impacto económico en las familias que viven del día a día.

Transporte Pesado: "Ustedes son unos miserables y unos zánganos"

Por su parte, el representante del Transporte Pesado en Santa Cruz, Juan Yujra, lanzó duras críticas contra la COB y la Confederación de Choferes, acusándolos de haber sido cómplices del Gobierno durante la crisis de combustible el año pasado y de actuar ahora solo por intereses personales.

"¿Dónde estaban ustedes cuando nosotros salíamos a las calles a protestar por la falta de combustible? Estaban apegados al Gobierno. Hoy no les han dado lo que querían y ahora quieren salir", increpó Yujra, tildando a los dirigentes de "vividores del Estado".

Yujra advirtió que el transporte pesado no permitirá movilizaciones en el oriente boliviano, debido a que el departamento de Santa Cruz se encuentra en plena cosecha de soya, un periodo crítico para la economía del país.

Peligro inminente: Bloquear las rutas en este momento pondría en riesgo la recolección de granos.

Seguridad alimentaria: El sector advierte que cualquier interrupción logística afectará directamente el abastecimiento de alimentos para la población boliviana.

"Ustedes no representan a nadie. En Santa Cruz no vamos a permitir que nadie se movilice porque está en peligro la seguridad alimentaria", concluyó el dirigente transportista, marcando una línea de resistencia civil frente a las amenazas de la Central Obrera.

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