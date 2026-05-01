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COB declara paro general indefinido y movilizaciones desde este sábado

La organización advirtió que, de no haber respuestas inmediatas, se asumirán medidas más drásticas. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/05/2026 13:20

Foto: APG Bolivia
La Paz, Bolivia

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El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, anunció la declaratoria de un paro general indefinido con movilizaciones en todo el país a partir de este sábado 2 de mayo, en rechazo a la falta de respuestas del Gobierno a su pliego petitorio.

Argollo advirtió que, de no existir respuestas inmediatas del Gobierno, se exigira su renuncia.

“Se ha declarado el paro general indefinido movilizado para apoyar a nuestros compañeros movilizados y si el Gobierno no soluciona de manera inmediata, tiene que dar un paso al costado”, afirmó Argollo.

El dirigente también cuestionó la relación del Gobierno con los sectores sociales y recordó conflictos previos, asegurando que la organización sindical fue “duramente cuestionada” pese a no tener intereses políticos.

Asimismo, expresó preocupación por la situación económica del país, señalando el incremento del costo de vida y la reducción del poder adquisitivo de la población.

Finalmente, Argollo anunció que las protestas se desarrollarán de manera escalonada y estratégica, con la posible incorporación de otros sectores como el transporte. “Vamos a movilizarnos de manera estratégica”, afirmó, exhortando a las autoridades a dar respuestas urgentes a las demandas planteadas.

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