La asombrosa hazaña de Arisha, la perra paracaidista de Kazajistán

Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Kazajistán han integrado a sus filas a una combatiente fuera de lo común capaz de dominar las alturas. Se trata de Arisha, una pastora belga malinois de tres años que recientemente capturó la atención global tras lanzarse en paracaídas desde un helicóptero militar.

Este salto táctico no es un evento aislado, sino parte de un riguroso entrenamiento de combate integral que abarca desde misiones de montaña hasta despliegues aéreos. El éxito de la maniobra reside en una disciplina férrea y un vínculo de confianza absoluta entre la canina y los efectivos de la unidad de élite.

Mira la programación en Red Uno Play