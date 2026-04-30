Lo que parecía una jornada rutinaria de recolección de leña terminó en tragedia en los bosques del sur argentino. Un trabajador murió esta semana tras ser atacado por un enjambre de avispas "chaquetas amarillas" (Vespula germanica), una especie invasora que ha ganado fama de "carnívora" debido a su voraz comportamiento predador y carroñero.

El ataque: 15 minutos fatales

El incidente ocurrió en la localidad de Loncopué, cerca de la frontera con Chile. Juan Carlos Sandoval, de 67 años, se encontraba cortando un álamo junto a un compañero cuando, sin saberlo, golpeó un panal oculto en el interior del tronco.

Al verse perturbadas, cientos de avispas emergieron para defender el nido. Mientras su compañero lograba ocultarse entre arbustos y salir ileso, Sandoval corrió hacia su camioneta recibiendo múltiples picaduras en el trayecto. Según informes policiales, el hombre llegó a entrar al vehículo y llamó él mismo a los servicios de emergencia pidiendo auxilio. Sin embargo, cuando los médicos llegaron al lugar, Sandoval ya había fallecido.

Las autoridades sanitarias confirmaron que la causa del deceso fue un shock anafiláctico, una reacción alérgica extrema que le provocó el colapso en apenas 10 o 15 minutos.

¿Por qué se las llama carnívoras?

Aunque para muchos el término suena a ciencia ficción, la "chaqueta amarilla" es bien conocida en la Patagonia argentina y chilena por su agresividad. A diferencia de las abejas, estas avispas:

No mueren al picar: Poseen un aguijón liso que les permite atacar múltiples veces sin perderlo.

Muerden y pican: Además de inyectar veneno, utilizan sus fuertes mandíbulas para morder.

Son carroñeras: Se alimentan de carne de animales muertos, restos de comida humana e incluso atacan a otros insectos y ganado con heridas abiertas para obtener proteína.

Una amenaza que crece en otoño

Expertos de Parques Nacionales advierten que esta especie exótica —originaria de Europa y África— se vuelve especialmente peligrosa durante el otoño austral (marzo-mayo). En esta época, las colonias alcanzan su tamaño máximo y las avispas se tornan más territoriales y agresivas en su búsqueda de alimento antes de que llegue el invierno.

Recomendaciones para turistas y residentes:

Evitar colores llamativos: Las prendas brillantes y los perfumes intensos atraen a estos insectos.

Cuidado al comer: Al ser atraídas por la carne y el azúcar, suelen posarse en la comida durante picnics sin que la persona lo note.

Mantener la calma: Realizar movimientos bruscos o intentar espantarlas suele desencadenar el ataque del enjambre.

La comunidad de Loncopué se encuentra conmocionada por la pérdida de Sandoval, un vecino muy querido, mientras las autoridades locales reiteran la importancia de la prevención ante la presencia de estos "nidos invisibles" en huecos de árboles o bajo la tierra.

Con datos de Clarín, La Nación y LM Neuquén.

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