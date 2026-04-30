Las autoridades de Caracas detuvieron a la mexicana Érika María Guadalupe Herrera, de 63 años, acusada por el feminicidio de su nuera, Carolina Flores Gómez, exreina de belleza asesinada en la zona de Polanco.

De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, la mujer permanecía prófuga desde el pasado 15 de abril, fecha en la que presuntamente cometió el crimen y posteriormente huyó del país. Las investigaciones señalan que ingresó a territorio venezolano vía Panamá y se ocultaba en un apartamento alquilado.

La captura se produjo el 24 de abril, luego de que las autoridades internacionales activaran una ficha roja de Interpol. Actualmente, la detenida permanece bajo custodia mientras avanzan los trámites para su extradición a México.

El caso generó fuerte conmoción pública luego de difundirse imágenes de una cámara de seguridad instalada en el domicilio familiar, donde se habría registrado el momento del ataque. Según la investigación, Carolina Flores recibió varios disparos dentro de su vivienda mientras se encontraban presentes su esposo y su hijo de ocho meses.

La muerte de Flores, quien había destacado en concursos de belleza juveniles en Baja California, provocó reclamos de justicia y cuestionamientos por la demora en la denuncia formal del hecho.

Las autoridades mexicanas indicaron que el proceso continúa bajo la tipificación de feminicidio y que se coordina con Venezuela para lograr el traslado de la acusada y su puesta ante la justicia.

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