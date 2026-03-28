Fiscalía sobre feminicidio en Samaipata: El agresor "planificó el ataque toda la noche", tras ruptura

La justicia boliviana determinó la pena máxima de 30 años de cárcel para un joven de 22 años, autor confeso del feminicidio de una adolescente en el municipio de Samaipata. El fiscal del caso, Dr. Alejandro Justiniano, fue enfático al señalar la naturaleza del crimen al afirmar que "él ha premeditado, ha planificado" el ataque contra la menor de 15 años.

La autoridad relató que el móvil del hecho se originó hace apenas un día antes del suceso, cuando la víctima decidió dar por finalizada la relación sentimental que mantenía con el ahora sentenciado. Según las investigaciones fiscales, "el sentenciado no compartía la idea de terminar la relación amorosa", lo que desencadenó el violento desenlace a escasos metros del hogar de la joven.

Justiniano indica que el crimen fue ejecutado durante la madrugada del jueves.

"Él premeditó toda la noche para ejecutar esto" y, según el informe oficial, salió a las 6 de la mañana con un arma blanca escondida en su cintura hacia el domicilio de la víctima.

El agresor incluso analizó el entorno para evitar ser captado por sistemas de vigilancia antes de interceptar a la adolescente. El fiscal Justiniano explicó que el sujeto "se percató de que en el lugar no había las cámaras de seguridad", aprovechando un punto ciego a unos 20 metros de la entrada de la vivienda.

La madre de la menor fue testigo directo del horror tras escuchar los gritos de auxilio y salir de su casa para intentar socorrer a su hija. En su declaración, las autoridades detallaron que la mujer encontró a la víctima agonizando y "al hombre cortando el cuchillo con guantes", quien luego intentó deshacerse del arma al ser descubierto.

Tras la admisión de culpabilidad del imputado, las autoridades instaron a las familias a denunciar cualquier comportamiento de acoso de manera inmediata ante las instancias competentes. "Se ha comprobado la probabilidad de autoría" en un caso que estremece a Santa Cruz y que deja en evidencia la premeditación del agresor para evitar la ruptura del vínculo.

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