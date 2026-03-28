“Yo vi cómo la acuchilló”: Desgarrador testimonio de la madre de la menor asesinada en Samaipata

Esmeralda, una adolescente de 15 años, perdió la vida a manos de un joven de 22 años que la pretendía. El hecho ocurrió la mañana del jueves 26 de marzo en el municipio de Samaipata, en Santa Cruz. Según la madre de la víctima, la joven fue apuñalada tras una discusión con el agresor, quien ahora fue condenado a 30 años de prisión.

Paulina Melgar, madre de la menor, brindó un testimonio desgarrador sobre los últimos momentos de su hija. Esmeralda ya había intentado terminar cualquier vínculo con el agresor e incluso buscó ayuda de las autoridades locales sin éxito.

"Mi hija llamó a la Defensoría y no llegó, entonces se escapó. Al otro día íbamos a ir juntas, pero él la llamó a las 6:30 para pedirle que le devolviera unos regalos", relató la madre entre lágrimas.

Bajo engaños, el agresor citó a la joven detrás de la cabaña donde la familia trabaja como caseros. La madre de Esmeralda fue testigo presencial del ataque:

"Él la engañó para que sacara los regalos y se la llevó atrás de la cabaña; en un solo segundo me la mató a mi hija. Yo lo vi con el cuchillo y guantes. Mi hija gritó 'mami' y yo le dije 'no le vayas a hacer daño', pero cuando llegué ella estaba tirada y él acuchillándola", recordó entre lágrimas sobre el instante en que intentó auxiliar a la adolescente.

Tras el crimen, el agresor intentó manipular la situación fingiendo un intento de suicidio para evitar ser capturado por los familiares que acudieron al lugar.

La madre detalló cómo tuvo que mantener la calma para asegurar que el asesino no escapara de la escena. "Le pregunté por qué le hizo esto y él me respondió 'máteme,máteme'. Él hacía como que se apuñalaba el pecho diciendo 'yo me mato'", agregó.

Finalmente, el cuerpo de Esmeralda fue trasladado a la cabaña familiar, donde dio su último suspiro ante la mirada impotente de sus seres queridos. "A mi hija la trajimos a la cabaña cuando dio su último suspiro y se murió; a mi niña nunca la voy a poder recuperar", concluyó.

La familia, que ahora enfrenta los elevados costos del sepelio, ha solicitado la colaboración de la población a través de los números 78004055, 78049061 y 68813032 para quienes deseen brindar algún tipo de apoyo económico en este momento de luto.

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