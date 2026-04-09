La Policía aprehendió al exconcubino de Blanca, la mujer hallada sin vida al interior de su farmacia en la ciudad de El Alto, quien ahora es el principal sospechoso del hecho.

La detención se produjo durante el velorio de la víctima, donde el sujeto se presentó llevando al bebé que ambos tenían, lo que generó conmoción entre los familiares.

Según los antecedentes, el hombre habría retirado al menor días antes del fallecimiento, situación que habría afectado emocionalmente a la mujer.

La familia de Blanca exige justicia y asegura que ella era víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja.

“Le veía con el ojo morado. Yo le decía que no podía seguir así y que la iba a acompañar”, relató su hermana.

Blanca había dado a luz recientemente y dejó en la orfandad a sus hijos, lo que ha generado profundo dolor en sus allegados.

“Son mis únicos sobrinos y ahora se han quedado sin su madre”, expresó entre lágrimas un familiar.

La mujer fue encontrada sin vida dentro de su farmacia junto a una carta póstuma, cuyo contenido aún no ha sido revelado en su totalidad a la familia.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre prestó su declaración informativa y es investigado dentro del caso, inicialmente tipificado como homicidio-suicidio.

“El sujeto es el exconcubino y está siendo investigado por antecedentes de maltrato físico y psicológico”, informaron desde el Ministerio Público.

Asimismo, se conoció que el nombre del aprehendido habría sido mencionado en una de las cartas dejadas por la víctima.

En las próximas horas, la Fiscalía definirá su situación jurídica y no se descarta la imputación formal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte.

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