Retiran calaminas usadas como refugio tras hallazgo de un hombre sin vida en El Alto

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el Distrito 3 de la ciudad de El Alto, vecinos de la zona Mutual La Primera iniciaron el retiro de calaminas que eran utilizadas como refugio por presuntos antisociales y personas en situación de calle.

La decisión fue asumida de forma inmediata luego de que el cadáver fuera encontrado oculto entre estas estructuras durante la madrugada, generando alarma en la zona.

“Estas calaminas se habían convertido en refugio de personas desconocidas y ahora vemos las consecuencias con este hecho lamentable”, señaló el dirigente vecinal Félix Pucho.

Armados con herramientas, los vecinos comenzaron a desmontar las calaminas a lo largo de más de una cuadra, con el objetivo de despejar el área y evitar que continúe siendo utilizada como escondite.

Durante el operativo, los propios habitantes encontraron evidencias de ocupación irregular, como ropa, botellas de bebidas alcohólicas e incluso a una persona que estaba durmiendo en el lugar, quien huyó al notar la presencia de cámaras.

“Esto ya no daba seguridad, al contrario, se volvió un foco de inseguridad donde podían esconderse delincuentes”, afirmó el dirigente.

Los vecinos explicaron que inicialmente estas estructuras fueron instaladas con la intención de ordenar el espacio, pero terminaron siendo utilizadas como guarida, especialmente durante la noche.

La intervención busca recuperar el control del sector y prevenir nuevos hechos delictivos, mientras se exige mayor presencia policial y acciones de las autoridades.

El caso del hombre hallado sin vida continúa en investigación para determinar las circunstancias de su muerte.

Mira la programación en Red Uno Play