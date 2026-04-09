¿Prohibir redes a menores? Países avanzan con nuevas restricciones digitales

El acceso de niños y adolescentes a las redes sociales está en el centro de una creciente disputa global. En los últimos meses, al menos 10 países han impulsado leyes o debates para restringir —e incluso prohibir— el uso de estas plataformas por parte de menores.

La preocupación no es menor: ciberacoso, adicción, problemas de salud mental y la exposición a depredadores digitales son algunos de los riesgos que los gobiernos buscan frenar con estas medidas.

El punto de inflexión lo marcó Australia, que en diciembre de 2025 se convirtió en el primer país en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La normativa obliga a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o X a verificar la edad de los usuarios, bajo amenaza de multas millonarias.

Desde entonces, la tendencia no ha dejado de crecer.

En Europa, Francia y Dinamarca avanzan con propuestas para restringir el acceso a menores de 15 años, mientras que Alemania debate una iniciativa similar, aunque con diferencias dentro de su coalición de gobierno. Grecia, por su parte, ya puso fecha: aplicará la medida desde 2027, enfocándose en combatir la ansiedad, el insomnio y la dependencia digital.

El movimiento también gana fuerza en Asia. Indonesia anunció una prohibición para menores de 16 años que incluiría múltiples plataformas, y Malasia planea implementar restricciones similares. En tanto, Eslovenia trabaja en una ley enfocada en limitar el acceso a aplicaciones populares entre adolescentes.

España y el Reino Unido se suman al debate, aunque con enfoques más cautelosos. Ambos países analizan restricciones, pero también exploran medidas complementarias, como limitar funciones diseñadas para generar uso compulsivo —como el “scroll infinito”— o aumentar la responsabilidad de las empresas tecnológicas.

Sin embargo, no todo es consenso.

Organizaciones como Amnesty Tech han advertido sobre los riesgos de estas políticas, especialmente por los sistemas de verificación de edad, que podrían implicar prácticas invasivas y comprometer la privacidad de los menores.

Además, expertos cuestionan si las prohibiciones serán realmente efectivas o si, por el contrario, empujarán a los jóvenes a buscar alternativas fuera del control institucional.

Aun así, el rumbo parece claro: el mundo avanza hacia una regulación más estricta del ecosistema digital para menores, en un intento por equilibrar protección y libertad en la era de las pantallas.

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