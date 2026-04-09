Agropecruz 2026 arranca con gran expectativa y 800 animales en exposición

La feria agropecuaria más importante del país, Agropecruz 2026, abrió oficialmente sus puertas este miércoles, destacándose por la presencia de más de 800 animales en exposición y la realización de ferias paralelas como Expo Pet, Expo Forest y Expo Leche.

La inauguración convierte nuevamente a Santa Cruz en el epicentro del sector agropecuario nacional.

Durante la primera jornada, los visitantes pudieron conocer lo mejor de la genética ganadera, incluyendo al Nelore Mocho, considerado por expertos como uno de los mejores del mundo.

Familias de distintas regiones se acercaron a la feria para disfrutar de los animales, tomarse fotografías y participar de las diversas actividades que ofrece el evento. Según los asistentes, la feria combina educación, entretenimiento y la oportunidad de apreciar animales de alta calidad genética.

Entre las principales atracciones se encuentra Jaron Fiv, un ejemplar de gran tamaño que pesa 1.235 kilogramos, uno de los más pesados de la exposición.

Los organizadores aseguraron que durante los próximos días se realizarán más actividades dentro del marco de Agropecruz 2026, considerado como un punto de encuentro para productores, familias y amantes del sector agropecuario.

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