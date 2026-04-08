Agropecruz abre con tecnología, remates y más de 900 animales en exhibición

La feria Agropecruz 2026 inicia oficialmente este miércoles desde las 17:00 en los predios de Fexpocruz, con una amplia agenda que busca acercar el campo a la ciudad y mostrar el potencial productivo del país.

El evento reúne a más de 900 animales en exposición, remates, juzgamientos y espacios especializados como Expo Leche y Expo Pet.

El presidente de la feria, Klaus Frerking, destacó que esta edición tiene un “brillo especial” por la magnitud de su propuesta y la incorporación de tecnología en el sector.

“El campo se vino a la ciudad para que las familias puedan conocer de dónde sale un litro de leche o un kilo de carne”, afirmó, resaltando la importancia de educar a la población sobre la producción agropecuaria.

Entre las principales actividades se encuentra el concurso lechero de razas Gyr y Girolando, cuyo cierre definirá a la vaca más productiva de la feria. Además, se contará con un bar lácteo y un pabellón dedicado a las últimas tendencias en producción de leche.

En paralelo, Expo Pet ofrecerá un espacio para conocer innovaciones en el cuidado de mascotas.

Otro de los atractivos es el paseo productivo sostenible, que en su cuarta versión espera recibir a más de 6.000 estudiantes. Esta iniciativa permite a niños y jóvenes recorrer estaciones educativas sobre apicultura, riego, hortalizas y tecnología agrícola, con el objetivo de comprender el proceso que lleva los alimentos a la mesa.

La inauguración contará con la presencia del presidente del Estado y autoridades nacionales, en un evento que busca consolidar a Agropecruz como la principal vitrina del sector agropecuario boliviano y un motor clave para la economía del país.

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