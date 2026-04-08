El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este miércoles 8 de abril una leve variación, con una tendencia a la baja en algunas cotizaciones reportadas por plataformas digitales.

Según el portal especializado, la divisa se ubica en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,26 para la venta, lo que refleja un ajuste frente a los valores del martes.

En la jornada anterior, ese mismo sitio reportaba Bs 9,27 para la compra y Bs 9,30 para la venta, lo que evidencia cambios en ambos extremos de la cotización.

Otro portal que actualiza sus datos de forma periódica reporta valores de Bs 9,30 para la compra y Bs 9,27 para la venta este miércoles.

En su último registro del martes, indicaba Bs 9,28 para la compra y Bs 9,31 para la venta, lo que también muestra una leve disminución en ambas referencias.

El mercado paralelo de divisas en Bolivia no está regulado por el sistema financiero, pero sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en dólares.

Las variaciones diarias responden a la oferta y demanda en un contexto donde el acceso a la moneda extranjera se mantiene limitado en canales formales.

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