Cuáles son los diez puntos del plan de Irán para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos

Irán presentó un plan de diez puntos como base para negociar con Estados Unidos el fin del conflicto, en el marco del alto el fuego de dos semanas anunciado recientemente.

La propuesta, que será discutida en Islamabad a partir del 10 de abril, combina exigencias estratégicas, económicas y nucleares, en línea con posiciones sostenidas por Teherán antes de la guerra iniciada hace 40 días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la posibilidad de un acuerdo definitivo se encuentra en una “etapa muy avanzada”, tras anunciar la tregua temporal.

Los ejes del plan iraní

Entre los puntos centrales, Irán plantea un cese total de las hostilidades, incluyendo ataques contra su territorio y contra los llamados grupos aliados en la región.

También exige la retirada de las fuerzas estadounidenses y la prohibición de lanzar ofensivas desde bases en países cercanos.

En el plano económico, propone el levantamiento completo de sanciones y la creación de un fondo internacional para compensar daños derivados del conflicto.

Control del estrecho de Ormuz

El documento contempla un esquema temporal para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, con un flujo limitado de buques durante dos semanas bajo un sistema de supervisión iraní.

Este punto se vincula con la reapertura parcial de esa vía estratégica, clave para el comercio energético global.

Programa nuclear y reconocimiento internacional

Irán ofrece el compromiso de no desarrollar armas nucleares, pero a cambio solicita que Estados Unidos reconozca su derecho a enriquecer uranio, incluyendo negociaciones sobre los niveles permitidos.

Además, pide el cierre de expedientes internacionales, con la finalización de resoluciones del OIEA y del Consejo de Seguridad de la ONU, y que cualquier acuerdo quede respaldado por una resolución oficial del organismo multilateral.

Dimensión regional del acuerdo

El plan incluye la disposición de Irán a negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con países de la región.

También propone extender el principio de no agresión a todos los actores involucrados, incluidos aquellos que han participado en ataques contra fuerzas aliadas de Teherán.

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