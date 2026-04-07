La insólita táctica de la India: Evalúan usar cocodrilos y serpientes para vigilar su frontera

En el mundo de la seguridad fronteriza, lo hemos visto casi todo: muros de hormigón, drones de última generación y sensores infrarrojos. Pero la India está llevando el concepto de "barrera natural" a un nivel completamente nuevo y aterrador. Según informes filtrados, las autoridades están analizando la viabilidad de lanzar cocodrilos y serpientes en la frontera con Bangladesh, según publica Clarín.

El plan: Reptiles contra el delito

La propuesta no es un rumor de internet, sino que figura en una directriz interna de la Border Security Force (BSF) revelada por el diario The Hindu. La orden, vinculada a instrucciones del ministro del Interior, Amit Shah, busca "explorar y examinar la viabilidad operativa" de usar estos animales en las zonas ribereñas y huecos fluviales donde la orografía impide construir cercos físicos.

¿Por qué reptiles?

Zonas imposibles: Cerca de 371 kilómetros de frontera son ríos y colinas imposibles de vallar.

Efecto disuasorio: Pocos se atreverían a cruzar nadando un río infectado de cocodrilos o caminar por selvas llenas de serpientes venenosas.

Bajo costo tecnológico: A diferencia de los radares, la naturaleza no necesita mantenimiento eléctrico.

¿Realidad o pesadilla logística?

Aunque la idea ha encendido las redes sociales, los funcionarios de la fuerza han tenido que poner los pies sobre la tierra. Hasta el momento, ninguna serpiente ha sido desplegada.

Expertos y oficiales consultados plantean dudas que parecen de un guion de comedia negra: ¿De dónde sacarán tantos cocodrilos? ¿Cómo evitarán que los animales ataquen a los aldeanos locales, especialmente durante las inundaciones? ¿Cómo se "entrena" a una cobra para que solo muerda a los delincuentes?

El debate está servido

La frontera entre India y Bangladesh supera los 4.000 kilómetros. Con casi 3.000 kilómetros ya cercados, el gobierno está desesperado por soluciones para los tramos más complejos. Si bien la medida está en fase exploratoria, el simple hecho de que se esté estudiando formalmente ha desatado críticas por los riesgos humanitarios y ambientales.

¿Táctica brillante o locura total? Mientras la BSF mapea los puestos sin conectividad para ver dónde encajarían estos "guardianes escamosos", el mundo observa con asombro cómo la realidad supera, una vez más, a la fantasía.

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