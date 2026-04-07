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Internacional

Joven sufre graves quemaduras tras ataque con aceite en su lugar de trabajo

El hecho ocurrió en un centro comercial de Krabi. La agresora fue retenida y el caso generó conmoción tras confirmarse que no fue un accidente.

Silvia Sanchez

07/04/2026 12:34

Echó aceite caliente a su compañera y la dejó gravemente herida. Imagen captura de video.
Tailandia

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Un violento hecho ocurrido en Krabi ha generado conmoción, luego de que una joven de 19 años resultara con graves quemaduras tras ser atacada por una compañera de trabajo.

El incidente se registró en un centro comercial, donde ambas trabajaban en la venta de bebidas. Según los reportes, la agresora le arrojó aceite caliente a la víctima, provocándole lesiones de consideración.

Inicialmente, la responsable aseguró que se trató de un accidente. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad fueron determinantes: evidenciaron que el acto fue intencional.

Intervención inmediata

Un testigo que se encontraba en el lugar logró retener a la agresora hasta la llegada de las autoridades, evitando que huyera tras el ataque.

El caso quedó en manos de las autoridades, que ahora deberán establecer responsabilidades y definir las sanciones correspondientes.

El ataque ha provocado rechazo e indignación, especialmente por la violencia ocurrida en un entorno laboral y por la gravedad de las lesiones causadas.

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