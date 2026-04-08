Tregua en el Estrecho de Ormuz: Diplomacia bajo presión máxima

En un giro dramático que aleja, al menos temporalmente, el fantasma de un conflicto a gran escala, Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de alto el fuego de dos semanas. El pacto incluye la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, el punto de tránsito marítimo más crítico para el petróleo mundial.

Este respiro diplomático llega tras un clima de tensión extrema. El presidente Donald Trump había lanzado un ultimátum devastador, amenazando con acabar con "toda una civilización" y asegurando que las fuerzas estadounidenses podrían arrasar la infraestructura energética y de transporte de Irán en apenas cuatro horas.

Para el analista diplomático Jaime Aparicio, este acuerdo representa el triunfo de la diplomacia frente a un "choque frontal que iba a ser devastador". No obstante, Aparicio advierte que el conflicto no está desactivado, sino que ha entrado en un paréntesis crítico.

"Vimos que a contrarreloj y bajo una presión máxima, Washington y Teherán han aceptado desescalar. Es positivo para el mundo, pero debemos ver si en estas dos semanas se inician negociaciones reales con la mediación de Pakistán", señala el experto.

La urgencia del acuerdo responde a la asfixia económica que empezaba a sentirse a nivel global. El cierre del estrecho había disparado el precio del crudo a niveles alarmantes, situándose hoy entre los 105 y 110 dólares.

Esta situación estaba produciendo una inflación global con consecuencias graves para países con vulnerabilidades energéticas. Aparicio destaca especialmente el caso de Bolivia, cuya economía depende de la importación de combustibles. Con estos nuevos precios, la logística del comercio internacional se ve afectada, encareciendo los productos básicos y desestabilizando los mercados internos.

Según el análisis de Aparicio, detrás de la disposición de Trump para negociar existe un fuerte cálculo político interno. La posibilidad de que el precio de la gasolina se duplicara en Estados Unidos representaba una amenaza directa para su administración.

El analista explica que el alza de los combustibles estaba desatando una inflación en productos básicos que tiene un efecto político inmediato: la posible pérdida de la mayoría republicana en el Senado durante las próximas elecciones de medio término.

La contracción de la Bolsa de Valores y el nerviosismo financiero de las últimas semanas habrían movido al mandatario a aceptar esta tregua, consciente de que los votantes suelen castigar al oficialismo cuando se ve afectado su poder adquisitivo. Las próximas dos semanas serán decisivas para determinar si esta desescalada es el inicio de una ruta hacia la paz o simplemente una pausa estratégica.

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