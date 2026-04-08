Fusión de ritmos y autenticidad destacan en la presentación de Jonatan Peñaranda

Avanzando en la jornada de la competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno de Jonatan Peñaranda, quien subió al escenario con una propuesta innovadora que fusionó tinku, rock, urbano y reggae.

El participante interpretó el tema “Dura” del artista Daddy Yankee, logrando una puesta en escena que captó la atención del jurado por su energía, identidad y propuesta artística.

Evaluación del jurado

Tito Larenti destacó que el participante tiene una identidad bien definida y valoró la incorporación de elementos nuevos en escena, aunque mencionó algunos detalles técnicos en el tempo.

destacó que el participante tiene una identidad bien definida y valoró la incorporación de elementos nuevos en escena, aunque mencionó algunos detalles técnicos en el tempo. Marco Veizaga felicitó al equipo por su propuesta osada y su capacidad de experimentar, alentando a Jonatan a no confiarse y seguir evolucionando.

felicitó al equipo por su propuesta osada y su capacidad de experimentar, alentando a Jonatan a no confiarse y seguir evolucionando. Diego Ríos resaltó la autenticidad del artista, destacando su actualización y coherencia artística como puntos fuertes de la presentación.

resaltó la autenticidad del artista, destacando su actualización y coherencia artística como puntos fuertes de la presentación. Alenir Echeverría expresó una valoración muy positiva, considerando que fue la mejor presentación de la noche por su impacto y nivel de show.

Puntaje y resultados

Jonatan Peñaranda obtuvo un promedio de 7.0 puntos, convirtiéndose en la calificación más alta de la jornada, lo que refuerza el impacto de su propuesta en el escenario.

Proyección del participante

El participante, junto a su equipo, agradeció las valoraciones del jurado y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para mantener el nivel y continuar creciendo dentro de la competencia.

La presentación posiciona a Jonatan como uno de los talentos destacados de la semana, en una etapa donde la innovación y la identidad artística comienzan a marcar diferencia en el desarrollo del programa.

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