Fusión de ritmos y autenticidad destacan en la presentación de Jonatan Peñaranda

El participante presentó una fusión de tinku, rock, urbano y reggae con el tema “Dura”, logrando una interpretación que recibió elogios del jurado y la mejor calificación de la noche.
07/04/2026 22:28
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Avanzando en la jornada de la competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno de Jonatan Peñaranda, quien subió al escenario con una propuesta innovadora que fusionó tinku, rock, urbano y reggae.
El participante interpretó el tema “Dura” del artista Daddy Yankee, logrando una puesta en escena que captó la atención del jurado por su energía, identidad y propuesta artística.
Evaluación del jurado
Puntaje y resultados
Jonatan Peñaranda obtuvo un promedio de 7.0 puntos, convirtiéndose en la calificación más alta de la jornada, lo que refuerza el impacto de su propuesta en el escenario.
Proyección del participante
El participante, junto a su equipo, agradeció las valoraciones del jurado y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para mantener el nivel y continuar creciendo dentro de la competencia.
La presentación posiciona a Jonatan como uno de los talentos destacados de la semana, en una etapa donde la innovación y la identidad artística comienzan a marcar diferencia en el desarrollo del programa.
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