Jueces piden salir de la zona de confort tras presentación de Kevin Cordova

El participante interpretó “Una cerveza” de Ráfaga y recibió observaciones del jurado, que destacó su desempeño pero le pidió innovar y salir de su zona de confort.
07/04/2026 22:21
Escuchar esta nota
La nueva semana de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces comenzó con presentaciones en distintos géneros y ritmos, marcando el inicio de una etapa clave en la evaluación de los participantes.
El primero en subir al escenario fue Kevin Cordova, quien interpretó el tema “Una cerveza” del grupo Ráfaga, apostando por el género cumbia con una propuesta romántica.
Evaluación del jurado
Durante la valoración, los jueces realizaron observaciones sobre su desempeño:
Puntaje y resultados
Tras la evaluación, el promedio de tres de los jueces fue de 5.3 puntos. El voto de Tito Larenti se mantiene secreto y será revelado el día viernes, lo que podría influir en la clasificación final.
Proyección del participante
Kevin Cordova, junto a su equipo, señaló que toma en cuenta las observaciones del jurado y que buscará implementar mejoras progresivas en sus futuras presentaciones.
La competencia continúa avanzando, donde cada interpretación se vuelve determinante para evitar la zona de riesgo y asegurar la permanencia en el programa.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55