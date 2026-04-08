La nueva semana de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces comenzó con presentaciones en distintos géneros y ritmos, marcando el inicio de una etapa clave en la evaluación de los participantes.

El primero en subir al escenario fue Kevin Cordova, quien interpretó el tema “Una cerveza” del grupo Ráfaga, apostando por el género cumbia con una propuesta romántica.

Evaluación del jurado

Durante la valoración, los jueces realizaron observaciones sobre su desempeño:

Diego Ríos destacó que la presentación fue correcta, pero reiterativa en comparación con actuaciones anteriores. Señaló la necesidad de variar propuestas.

destacó que la presentación fue correcta, pero reiterativa en comparación con actuaciones anteriores. Señaló la necesidad de variar propuestas. Alenir Echeverría valoró positivamente la presentación, indicando que el estilo se está consolidando, aunque advirtió que no debe generar conformismo.

valoró positivamente la presentación, indicando que el estilo se está consolidando, aunque advirtió que no debe generar conformismo. Tito Larenti indicó que el participante se mantiene en su zona de confort y necesita incorporar mayor expresión escénica y nuevas propuestas.

indicó que el participante se mantiene en su zona de confort y necesita incorporar mayor expresión escénica y nuevas propuestas. Marco Veizaga resaltó que el género está bien definido, pero recomendó desafiarse más e incorporar elementos innovadores.

Jueces piden salir de la zona de confort tras presentación de Kevin Cordova

Puntaje y resultados

Tras la evaluación, el promedio de tres de los jueces fue de 5.3 puntos. El voto de Tito Larenti se mantiene secreto y será revelado el día viernes, lo que podría influir en la clasificación final.

Proyección del participante

Kevin Cordova, junto a su equipo, señaló que toma en cuenta las observaciones del jurado y que buscará implementar mejoras progresivas en sus futuras presentaciones.

La competencia continúa avanzando, donde cada interpretación se vuelve determinante para evitar la zona de riesgo y asegurar la permanencia en el programa.

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