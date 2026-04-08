¿Cómo funcionarán las tarjetas para compras internacionales con el tipo de cambio referencial? Esto explicó el ministro de Economía

En un paso decisivo hacia la normalización del sistema financiero boliviano, el Gobierno Nacional anunció que se ha restablecido el uso de tarjetas de crédito y débito para transacciones internacionales. La medida introduce un cambio estructural: las operaciones ya no se regirán por el tipo de cambio oficial, sino por el tipo de cambio referencial calculado diariamente por el Banco Central de Bolivia (BCB).

Las nuevas reglas: Cupos y flexibilidad

El Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, aclaró que la normativa busca que Bolivia opere bajo estándares internacionales de libre flujo. Los puntos principales de la medida son:

Tarjetas de Débito: Se establece un piso mínimo obligatorio de $us 500 mensuales . Cualquier usuario podrá realizar compras acumulativas (desde montos pequeños hasta alcanzar el tope) de manera garantizada por su banco.

Montos Superiores: El acceso a cifras mayores a los $us 500 dependerá de la política comercial de cada banco, su capacidad de obtención de divisas y la competencia en el mercado.

Tarjetas de Crédito: El objetivo es avanzar hacia una liberación plena de este instrumento para facilitar el consumo en el exterior.

Un tipo de cambio transparente y sin comisiones

Una de las mayores novedades es la consolidación del tipo de cambio referencial. Este indicador ahora incorpora datos de las operaciones externas de la banca y transacciones con corresponsales internacionales, siguiendo estándares de la organización IOSCO.

El ministro Espinoza fue enfático al señalar que, para cualquier operación, no importa el monto, solo rige el tipo de cambio referencial del día. En el caso de las tarjetas de débito, no se debe aplicar ningún otro tipo de comisión adicional. Esto busca dar previsibilidad y eliminar los desajustes que se habían generado en meses pasados.

Plazos y adecuación de la banca

Durante su intervención, el ministro lamentó que algunas entidades financieras hayan tardado en procesar la información técnica emitida por el BCB y la ASFI, calificando el retraso como una "falla institucional" en la comunicación de la banca privada.

Sin embargo, la autoridad confirmó que los bancos ya están en proceso de ajustar sus sistemas informáticos. Se espera que, tras la adecuación de los vínculos con proveedores externos y corresponsales, la población pueda utilizar sus tarjetas bajo estos nuevos parámetros de manera generalizada a partir de mañana.

Con esta medida, el Gobierno proyecta una transición hacia un régimen de mayor certidumbre, donde el sistema financiero compita por ofrecer mejores beneficios y mayores límites de divisas a sus clientes.

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