Israel confirmó este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, anunciado por el presidente Donald Trump, aunque aclaró que el acuerdo no se extiende al conflicto activo en Líbano.

En un comunicado de la Oficina del Primer Ministro, el Ejecutivo señaló que “apoya la decisión” de Washington de suspender ataques, condicionado a que Irán abra los estrechos y detenga sus bombardeos en la región.

El mensaje oficial subraya que la tregua no incluye el frente libanés, en contraste con lo afirmado previamente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien participa como mediador en las negociaciones.

Negociaciones

Estados Unidos e Irán anunciaron el cese temporal de hostilidades la noche del martes, con el objetivo de abrir una fase de diálogo basada en una propuesta de diez puntos presentada por Teherán.

Las conversaciones están previstas para comenzar el 10 de abril en Islamabad, capital pakistaní.

Desde Israel, el Gobierno reiteró su postura de que Irán no debe desarrollar armas nucleares ni representar una amenaza para la región, y aseguró que Washington mantiene ese compromiso en las negociaciones.

El conflicto en Líbano sigue activo

El escenario en Líbano permanece fuera del acuerdo. La escalada comenzó tras ataques del grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, en respuesta a una ofensiva conjunta previa de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el 28 de febrero.

Desde entonces, Israel mantiene operaciones militares aéreas y terrestres en Líbano, con un saldo de más de 1.500 muertos y 4.800 heridos, según cifras citadas en el contexto del conflicto.

Además, Tel Aviv ha manifestado su intención de expandir su presencia en el sur libanés, en una zona que se extiende hasta el río Litani, lo que marcaría una nueva incursión en ese territorio.

Por su parte, Sharif había señalado que el alto el fuego incluía “todas las partes del conflicto”, una interpretación que Israel desmintió de forma explícita.

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