Trump anuncia cese al fuego temporal con Irán por dos semanas

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de ataques contra Irán por un periodo de dos semanas, en el marco de un posible acuerdo de paz en Medio Oriente.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Trump señaló que la decisión se da tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe militar Asim Munir, quienes solicitaron frenar la ofensiva.

Condición: apertura del estrecho de Ormuz

El exmandatario explicó que la medida está condicionada a que Irán acepte la apertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

“Estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque a Irán por dos semanas”, afirmó en su publicación.

Avances hacia un acuerdo

Trump aseguró que ya se habrían cumplido los objetivos militares y que existe un avance significativo hacia un acuerdo definitivo.

Indicó además que Irán habría presentado una propuesta de 10 puntos que serviría como base para las negociaciones.

Buscan paz en Medio Oriente

El anuncio plantea la posibilidad de un cese al fuego bilateral, con miras a alcanzar un acuerdo de largo plazo.

Según Trump, este periodo permitirá finalizar las negociaciones para consolidar la paz tanto con Irán como en la región del Medio Oriente.

Escenario internacional

El mensaje se da en un contexto de alta tensión geopolítica, donde cualquier acuerdo podría tener impacto global, especialmente en el mercado energético y la estabilidad regional.

Por ahora, se espera una respuesta oficial por parte de Irán y de las autoridades estadounidenses sobre la viabilidad de este cese temporal.

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