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[FOTO] Oculto en un tanque de gasolina: así intentó cruzar un migrante a Estados Unidos

El hallazgo ocurrió durante una inspección de rutina, cuando un equipo canino alertó sobre irregularidades en la parte inferior del automóvil. Esto llevó a los agentes a realizar una revisión más exhaustiva.

Charles Muñoz Flores

25/03/2026 10:42

Así operan los traficantes: migrante escondido en tanque modificado en San Ysidro. FOTO: (Ana Ramirez/The San Diego Union-Tribune)

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Un migrante mexicano fue localizado oculto en un compartimento improvisado dentro del tanque de gasolina de un vehículo que intentaba ingresar a Estados Unidos por el puerto fronterizo de San Ysidro Port of Entry, en un caso que evidencia los riesgos extremos a los que son sometidas las personas por redes de tráfico.

De acuerdo con la Customs and Border Protection (CBP), el hallazgo ocurrió durante una inspección de rutina, cuando un equipo canino alertó sobre irregularidades en la parte inferior del automóvil. Esto llevó a los agentes a realizar una revisión más exhaustiva.

Durante la inspección secundaria, los oficiales descubrieron a un hombre escondido en un espacio no original adaptado dentro del sistema de combustible del vehículo. El compartimento, oculto bajo la estructura del automóvil, presentaba condiciones extremadamente reducidas y peligrosas, rodeado de componentes metálicos, cables y residuos de combustible.

(Foto: @CBP)

El migrante fue rescatado con vida, pero presentaba lesiones por quemaduras, por lo que fue trasladado a un centro médico para recibir atención inmediata.

“El caso subraya las tácticas peligrosas e inhumanas que emplean los traficantes, quienes priorizan las ganancias sobre la vida humana”, señaló Mariza Marín, directora del puerto de entrada. Añadió que la rápida intervención de los agentes permitió evitar una posible tragedia.

El conductor del vehículo, un joven de 20 años, fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades en San Diego, donde enfrenta cargos relacionados con tráfico de personas.

 

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