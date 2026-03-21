“Ya no podrá hacer daño”: la reacción de Trump tras la muerte de Mueller, exdirector del FBI y exfiscal

El exdirector del FBI, Robert Mueller, falleció a los 81 años, según confirmó su familia en un comunicado. El exfiscal había sido diagnosticado previamente con enfermedad de Parkinson.

Tras conocerse la noticia, el presidente estadounidense Donald Trump generó polémica al expresar públicamente su reacción en redes sociales.

“Robert Mueller acaba de fallecer. Bien, me alegro de que haya muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a gente inocente!”, escribió en su plataforma Truth Social.

Trayectoria en el FBI

Nacido en Nueva York en 1944, Mueller fue el sexto director del FBI entre 2001 y 2013, cargo que asumió poco antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Durante su gestión, lideró procesos de modernización de la agencia y se registraron investigaciones que expusieron abusos en centros de detención vinculados a la CIA.

Investigación a Trump

En 2017 fue designado como fiscal especial para investigar una posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

El informe concluyó que Rusia llevó adelante una campaña de interferencia, incluyendo desinformación y hackeos, aunque no estableció una conspiración directa con la campaña de Trump.

La muerte de Mueller y la reacción del mandatario reavivaron el debate público en torno a su legado y el impacto de su investigación.

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